Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4690 liradan, avro 9,0220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,4670 liradan alınan dolar, 7,4690 liradan satılıyor. 9,0200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0710 lira olmuştu.
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