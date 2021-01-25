Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4080 liradan, avro 9,0290 liradan haftaya başladı.

AA
25 Ocak 2021 Pazartesi, 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,4060 liradan alınan dolar, 7,4080 liradan satılıyor. 9,0270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0290 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4110 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0140 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler