Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6670 liradan, Avro 8,9630 liradan güne başladı.

AA
23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:05
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Serbest piyasada 7,6650 liradan alınan dolar, 7,6670 liradan satılıyor. 8,9610 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9630 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6540 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9780 lira olmuştu.


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