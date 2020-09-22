Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6420 liradan, Avro 8,9820 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2020 Salı, 09:18
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Serbest piyasada 7,6400 liradan alınan dolar, 7,6420 liradan satılıyor. 8,9800 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9820 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6250 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9620 lira olmuştu.



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