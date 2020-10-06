Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7540 liradan, Avro 9,1420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7520 liradan alınan dolar, 7,7540 liradan satılıyor. 9,1400 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7670 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1540 lira olmuştu.
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