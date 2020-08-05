Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9530 liradan, Avro 8,2060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9520 liradan alınan dolar, 6,9530 liradan satılıyor. 8,2050 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,2060 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9690 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,2040 lira olmuştu.
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