Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan, Avro 8,8120 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 09:06
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Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.


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