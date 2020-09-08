Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4590 liradan, Avro 8,8120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4570 liradan alınan dolar, 7,4590 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4640 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8240 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!