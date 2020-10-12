Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 7,8790 liradan, euro ise 9,3120 liradan haftaya başladı.

İHA
12 Ekim 2020 Pazartesi, 09:13
Serbest piyasada döviz fiyatları
Abone Ol google-news

İstanbul Kapalıçarşı’da 7,8770 liradan alınan dolar 7,8790 liradan, 9,31 liradan alınan euro ise 9,3120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,92 liradan, euro ise 9,30 liradan satılmıştı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler