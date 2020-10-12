Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,8790 liradan, euro ise 9,3120 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 7,8770 liradan alınan dolar 7,8790 liradan, 9,31 liradan alınan euro ise 9,3120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,92 liradan, euro ise 9,30 liradan satılmıştı.
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