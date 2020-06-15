Serbest piyasada son durum: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, dolar kaç TL?
Serbest piyasada son durum. Altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Dolar ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı’da 376,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 501 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 425 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 445 liradan, bin 212 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 606 liradan alınan Çeyrek Ziynet 611 liradan satıldı.
Serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
- Dolar en düşük 6.8141 lira ve en yüksek 6.8617 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,
- Avro (Euro) en düşük 7.6457 lira ve en yüksek 7.7423 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında.
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