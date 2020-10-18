Serdar Aziz'e 'sakin ol' uyarısı

18 Ekim 2020 Pazar, 19:26

Süper Lig'in 5’inci haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Serkan Çimen üstlendi.

Ligde ilk 4 haftada aynı ilk kadroyla oynayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında 11'de sahaya çıkan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine stoperde Marko Mihojevic ile orta sahada Andre Poko şans buldu. Palut orta alanda Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme’yi on birde görevlendirdi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4'üncü haftada 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan sağ bek Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı stoper Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve kanat Mame Thiam'ın yerine de Dimitrios Pelkas yer aldı.

Geçen hafta vefat eden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için tribünde pankartlar yer aldı. Güzelırmak'la yakın zamanda hayatını kaybeden eski futbolcu Halil Kiraz'ın bir otomobilin içindeki yer aldığı resmin altında "Sen de gülümse bizlere şanlı şerefli Göztepe" yazısı yer aldı. Başka bir pankartta ise Nevzat Güzelırmak'ın daha önce söylediği "Bütün hayatımız helali hoş olsun Göztepe'yi temsil etmekle geçti." ifadesiyle resmi yer aldı. Karşılaşmadan önce Güzelırmak ve Kiraz için hazırlanan videolar skorborddan yayınlandı, Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada da localarda taraftarlar yerlerini aldı.

Maçın ilk yarısında tartışmalı penaltı kararı sonrası hakeme itiraz eden Serdar Aziz 2. yarıda da hakem Atilla Karaoğlan'la sözlü tartışma yaşadı. Bu gerginlik üzerine Fenerbahçe yedek kulübesi ve tribünde oturan Fenerbahçe menajeri Emre Belözoğlu, Serdar'a sakin olması için uyarıda bulundu.



