Sergen Yalçın açıkladı: "Lens ve Umut’u düşünmüyoruz"
Sergen Yalçın, Lens ve Umut Nayir’in artık kadroda olmayacağını açıkladı.
Covid-19 teşhisi nedeniyle Süper Lig’de oynanan Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının yanı sıra Rio Ave karşılaşmasında takımın başında olamayan Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında sahadaydı. Karşılaşma öncesinde konuşan Yalçın, Lens ve Umut Nayir’in artık kadroda olmayacağını açıkladı.
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sahalara geri döndü. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ligde Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de Rio Ave maçını kaçırmıştı. Sergen Yalçın, 3 maç aradan sonra Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte takımın başında sahaya çıktı. Sergen Yalçın’ın tekrar görevine geri dönmesiyle birlikte kadroda da değişimler yaşandı. Rio Ave karşısında performansı ve umursamaz tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Yalçın, "Jeremain Lens ve Umut Nayir’i kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takım bulacaklar ya da kadro dışı kalacaklar" diyerek bu oyuncularla ilgili düşüncesini aktardı. 2 futbolcunun sözleşmelerinin feshi için yönetim görüşmelere başladı.
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