Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aşı olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 16:28
Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
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Sergen Yalçın'ın aşı olurken "Allahım, bu neymiş ya böyle!" dediği duyuldu. Aşıyı yapan hemşire Sergen Yalçın'a "Şaka mısınız?" diye takıldı. 

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aşı olduğu görüntüler:



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