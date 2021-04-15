Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü

15 Nisan 2021 Perşembe, 16:28

Sergen Yalçın'ın aşı olurken "Allahım, bu neymiş ya böyle!" dediği duyuldu. Aşıyı yapan hemşire Sergen Yalçın'a "Şaka mısınız?" diye takıldı.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aşı olduğu görüntüler:

?? Sergen Yalçın Covid-19 aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın’ın aşıya gösterdiği tepki güldürdü. pic.twitter.com/BpxlH9NPnI — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 15, 2021



