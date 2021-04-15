Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aşı olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Sergen Yalçın'ın aşı olurken "Allahım, bu neymiş ya böyle!" dediği duyuldu. Aşıyı yapan hemşire Sergen Yalçın'a "Şaka mısınız?" diye takıldı.
İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın aşı olduğu görüntüler:
?? Sergen Yalçın Covid-19 aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın’ın aşıya gösterdiği tepki güldürdü. pic.twitter.com/BpxlH9NPnI— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 15, 2021
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