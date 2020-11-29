Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın adı şampiyonluktur

29 Kasım 2020 Pazar, 22:27

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, savaşarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, artık önlerine umutla bakmak istediklerini belirtti.

Sezona iyi başlayamadıklarını ve sorunların altından kalkmakta zorlandıklarını dile getiren Yalçın, "2 haftadır takımımız gerçekten tamamen büyük takım reaksiyonu gösteriyor. Çok mücadele ediyor ve maç kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Hakemin enteresan kararları vardı. Önümüzde çok uzun bir sezon var ve bu istatistiğimizi tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan tablosundan 4-5 puan gerideyiz. Bu açığı kapatmak için arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım bugün gerçekten karakterli mücadele etti. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Derbi kazanmanın moral ve motivasyon açısından önemine değinen Yalçın, "Puan cetvelinde 3 puana ihtiyacımız vardı. Zirveyi kovalamak istiyorduk. Oyuncularıma maçtan önce 2 gündür zaferler savaşılarak kazanılır demiştim. Başka türlü kazanamazsınız. O yüzden bugün oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini aktararak, hakem kararlarını şöyle eleştirdi:

"Maçlarda zaman zaman sertlikler olur, bunlar normaldir. Hakem arkadaşlar 44. dakikada Mensah'ın pozisyonu var 2'ye 1 yakaladık oyunu durdurdu sarı kart verdi. Avantaj kuralı nerede ? Larin'in pozisyonunda 2-3 dakika bekleyip durdurdu sarı kart verdi. Bizim atacağımız golü engelliyorsun. Biz bu kuralları biliyoruz, doğal olarak kenarda çıldırıyoruz. Kontrolümüzü kaybediyoruz. Böyle maçlarda kontrolü kaybetmek normal. Erol hocaya sorarsanız o da hakemden şikayetçi olacaktır. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Larin'e kart verdin doğru, Mert Hakan'a neden vermiyorsun ? Fauller olabilir ama 2. sarı kart kuralı çok açık, atacaksın neden atmıyorsun? Sen sarıyla beyazın maçını yönetiyorsun, seni ilgilendirmez. Biz şampiyonluğa oynayan bir camiayız, bunları kaldıramayız. Merkez Hakem Kurulundan rica ediyorum, lütfen hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın bu şekilde devam etmez."

"İSMİMİZİN KARŞILIĞI ŞAMPİYONLUK"

Sergen Yalçın, Beşiktaş isminin karşılığının şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Agresif olmayan, temassız futbolla ligde maç kazanılamayacağını aktaran Yalçın, "Bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluk. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, bunların isminin karşılığı böyledir ama bu uzun bir maraton. Şampiyonluk konuşmak için erken. Bunu ancak mart ayında konuşmak lazım, çok maç var. 3 maçlık periyotlar başlayacak bundan sonra. Orada geniş kadrolar ayakta kalabilir. Önümüzdeki maçları kazanıp zirveye yakın olmak ve sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım." diyerek sözlerini tamamladı.



