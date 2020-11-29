Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın'a şansı tutmuyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2020 Pazar, 21:18
Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın'a şansı tutmuyor!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı tokamları (Beşiktaş, Malatya, Alanya) son 4 maçta 3 galibiylet 1 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın, 15 yıl önce Kadıköy'doe 4-3 kazanılan maçta da futbolcu olarak forma giymişti.


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