Sergen Yalçın: Futbol tarihimizde bir ilki yaşadık

04 Nisan 2021 Pazar, 21:56

Süper Lig'n 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...



“Karşılaşmanın ilk yarısında basit top kayıpları yaptık ve oyun kurmakta zorlandık. Üretkenlik olarak geçmiş maçlara göre geride kaldık. İkinci yarıda mücadelemiz arttı. Birkaç pozisyon yakaladık ama golü bulamadık. Uzun maratonda bu tarz sonuçlar olacaktır. Puan kaybını eksiklere bağlamak da doğru değil. Mağlubiyet nedeniyle üzgünüz. Milli aradan sonra maç oynamak zor oluyor. Birçok sakat ve cezalı oyuncumuz var. O nedenle kenardan iki hamle yapabildik. Sezon devam ediyor. Önümüzdeki maçı kazanmak için her şeyi yapacağız.

Futbol tarihimizde bir ilki yaşadık. Maçımıza üst üste aynı hakem atandı. Saygı çerçevesinde gösterdiği tepkiler, suçmuş gibi algılanmaya başladı, bunu anlayamıyorum. Yaşadıklarımıza karşı tepki göstermem neden garipseniyor anlamıyorum. Merkez Hakem Kurulu’nun bu uygulaması camiamızı üzmüştür. Uygulamanın amacını anlayamadık, bu atamanın izah edilmesi gerekiyor. Birçok teknik adam hakemleri eleştiriyor ama bugüne kadar hiçbir takıma üst üste aynı hakem verilmemişti. Biz işimize bakacağız.”