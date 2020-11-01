Sergen Yalçın: Kazanmak önemliydi, kazandık!

01 Kasım 2020 Pazar, 22:15

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Aldıkları 3 puanın önemli olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, "Kazanmak şu anda ihtiyacımız olay şey. Moral açısından, ileriye daha pozitif bakma açısından önemli bir galibiyetti. Çok savunma yapan, kendi sahasında bekleyen, bizi zorlayacak bir rakibe karşı oynadık. Açmak için gol bulmak zorundaydık. Pozisyon bulduk, ikinci yarıda golü bulduk. Ghezzal'ın asistinde Larin'in gol atması bizi çok mutlu etti. Haftayı 3 puanla kapattık. Önümüz çok daha iyi görünüyor. Takım yukarı doğru çıkıyor. Bir şablon oturtmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre takımda çok farklılık var. Onun için bunu yapmak biraz zor oluyor. Zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

"GHEZZAL'I OYUNDAN ALMAYI DÜŞÜNDÜM"

Takımın yüzde 60, 70 seviyelerinde olduğunu ifade eden Yalçın, "İdeal 11'i kurmaya çalışıyoruz gibi görünse de oyuncuların hepsi bu kadronun içinde olan, oynama ihtimali olan oyuncular. Sakatlarımız var. Onlar da kısa sürede takıma katılacaklar. Tam olsak daha alternatifli olurdu. Bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Ghezzal'ı oyundan almayı düşündüm. Maçlarla, antrenmanlarla hazırlanıyor. Kenara baktım, hücumcu oyuncu yoktu. O yüzden oyuncu değiştiremedik. Zaman zaman böyle sorunlar yaşıyoruz. Takım yüzde 60, 70 oranında hazır gibi görünüyor. Bütün oyuncular katılırsa rekabet ortamı olacak. Hamle yapabileceğimiz oyuncu olacak. Oyun içinde de bu bizi rahatlatır. Farklı hamleler yapabiliriz" diye konuştu.