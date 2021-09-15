Sergen Yalçın umutlu: "Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir"

15 Eylül 2021 Çarşamba, 22:40

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.

Vodafone Park'taki maçın ardından Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın, 2-1 yenildikleri Borussia Dortmund maçıyla ilgili olarak, "İyi bir oyun, mücadele oldu. İki taraf da çok iyi mücadale etti. Dortmund'u başta daha ofansif bekliyorduk; ama defansif başladılar. Oyunun başında golü atsaydık başka bir oyun olurdu" dedi.

Maçın 40 ile 45. dakikaları arasında motivasyonlarının düştüğünü kaydeden 48 yaşındaki teknik adam, "Taçtan gol yedik. Bu seviyelerde bu ayrıntılar olmaz. Hayal kırıklığı oldu. İçeriye 1-0 girseydik başka bir şey olurdu. İkinci yarının ortalarında yüzde yüz pozisyonlarımız vardı. Onları atsak başka olurdu. Konsantrasyon sorunu vardı. Dortmund gibi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Pozisyon vermeniz gayet doğal. Risk aldık. Güzel bir maç oldu. Biz de kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund'a karşı bu seviyelerde oynuyorsak diğer takımlara karşı da rahat rahat oynarız" ifadelerini kullandı.

Bir iki oyuncuda problem yaşadıklarını söyleyen Yalçın, "Burada iki oyuncu aşağıda olduğunuzda bu takımlara karşı direnç aşağı düşer. Dortmund birinci sınıf takımlar seviyesinde. Zaten düşüşler olabiliyor ama her oyuncu istediğiniz performansı göstermemeyebilir. Ama bu maçta kendimizi görmüş olduk" diye konuştu.

"Vida ve Teixeira gibi oyuncuların eksikliğini hissettiniz mi?" sorusuna Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalzın, "Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularının pefrormansından gayet memnunum. Kötü oynamış olabilirler ama çok iyi mücadele ettiler. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İlk golü biz atsaydık, maç farklı olabilirdi. Skor bizim istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Dortmund'a karşı 2-0 geri düşüp, maçı çevirmek kolay değil. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu. Her şeyi yaptılar. Ama bundan sonrasına ümitle bakıyoruz" yanıtını verdi.