Sergen Yalçın'a rağmen illa Balotelli!
Beşiktaş’ta transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketlilik devam ediyor. Siyah-Beyazlılar İtalyan forvet Mario Balotelli ile temasa geçti.
Beşiktaş’ta transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketlilik devam ediyor. Siyah-Beyazlılar İtalyan forvet Mario Balotelli ile temasa geçti.
Son olarak Leicester City’den Rachid Ghezzal‘i bir yıllığına kiralayan Beşiktaş, kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak için girişimlerini arttırdı.
Siyah-Beyazlılar Balotelli ile tekrar temasa geçti. Beşiktaş, serbest durumda olan 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmeye hazırlanıyor.
Bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşmaya varılması ve evrakların yetişmesi halinde Mario Balotelli kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek.Sergen Yalçın, "Önceliğim Balotelli değil" demişti.
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
Video Haberler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması