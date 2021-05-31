Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine sosyal medya üzerinden mesaj

Beşiktaş'la masaya oturacak olan Sergen Yalçın'ın icra kurulu üyesi Cenk Sümer'le ilgili paylaşımı "Sümer'i yanımda istiyorum" şeklinde algılandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:08
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine sosyal medya üzerinden mesaj
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Lİg ve kupada çifte zafer yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın'ın bu hafta içinde İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile yeni kontrat için masaya oturması bekleniyor. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılması planlanıyor. Taraflar el sıkıştıktan sonra yeni sezonun planlaması için düğmeye basacak. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'la prensipte anlaştı, ancak şartlar belli olmadı.

'ONU YANIMDA İSTİYORUM' MESAJI MI?

Öte yandan Sergen Yalçın, dün Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Yalçın, en iyi anlaştığı isimler arasında saydığı ve hatta şampiyonluk posteri çekiminde sağ tarafına oturttuğu icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile bir fotoğrafını paylaştı. Yalçın'ın bu paylaşımı "Sümer'i yanımda istiyorum" şeklinde algılandı.


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