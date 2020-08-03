Sergen Yalçın'dan Fatih Aksoy açıklaması

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:38

Alanyaspor’un Brezilyalı stoperi Welinton’u transfer etmek için Fatih Aksoy’un takasta kullanılması Beşiktaş camiasında bazı tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz sezonu Sivasspor’da kiralık geçiren genç oyuncu gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Kiralık sözleşmesi sona erince yeniden Beşiktaş’ın yolunu tutan Fatih, Welinton transferinde takasta kullanılarak Alanyaspor’a verildi.

Yabancı oyuncu sınırlaması 1 yıl ertelenmiş olsa da, eldeki Türk oyuncunun yabancı oyuncuya karşılık kullanılması Beşiktaş camiasında tepkilere yol açtı. Sergen Yalçın, gelen tepkiler üzerine Fatih’in yedek kalmasını istemediğini belirterek “Orta sahaya yapacağımız transferlerle birlikte o bölge oldukça kalabalık olacak. Fatih Aksoy’un ilk 11’de forma giymesi zor. Yedek kalacağına bir takımda oynaması daha doğru.” dedi.

Taraflar henüz resmi bir açıklama yapmasa da Fatih Aksoy-Welinton takasının gerçekleşmesine kesin gözle bakılıyor. Beşiktaş yönetiminin ilk etapta Fatih’i 2 yıl kiralık vermeyi önereceği, kabul edilmemesi halinde ise sözleşmeye “istediği zaman geri alma” maddesi ekletmek istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da 30 maçta süre alan genç ön libero, 3 asistle takımına katkıda bulunmuştu.