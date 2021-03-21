Sergen Yalçın'dan İrfan Can'a: "Kalk bir şey yok!
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay, üst üste Aboubakar ve Atiba'nın gollük şutlarını çıkararak maça damgasını vurdu.
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında lider Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın ilk bölümünde Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay, üst üste Aboubakar ve Atiba'nın gollük şutlarını çıkararak maça damgasını vurdu.
Derbi maçın önemli bir enstantanesi ise Josef'le İrfan Can arasındaki ikili mücadelede Fenerbahçeli oyuncunun yerde kalışı ve kart isteyişiydi. Beşiktaş yedek kulübesinin hemen önünde gerçekleşen bu olay sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İrfan Can'e eliyle, "Bir şey yok.. Kalk.." işareti yaptı.
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