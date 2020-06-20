Sergen Yalçın'la 'genç' Beşiktaş!
Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeyi sürdürüyor. Ersin ve Rıdvan’ı Antalyaspor maçının ardından Denizlispor karşısında da ilk 11’de sahaya süren Yalçın, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da ikinci yarıda oyuna dahil etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeyi sürdürüyor. Ersin ve Rıdvan’ı Antalyaspor maçının ardından Denizlispor karşısında da ilk 11’de sahaya süren Yalçın, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da ikinci yarıda oyuna dahil etti.
69. dakikada Victor Ruiz’in yerine Erdoğan’ı oyuna süren Sergen Yalçın, 81. dakikada da Adem Ljajic’i kenara çağırarak Kartal Kayra Yılmaz’a şans verdi.
Daha önce Süper Lig’de 1 maçta 7 dakika oynayan Kartal Yılmaz, Sergen Yalçın’ın görev yaptığı ilk maç olan Rizespor karşılaşmasında şans bulmuştu.
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