Sergen Yalçın’ndan öğrencilerine uyarı:

06 Mart 2021 Cumartesi, 12:09

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Daha önce 30 kez Beşiktaş maçlarında düdük çalan Kalkavan, Süper Lig kariyerinde en çok siyah-beyazlı ekibin maçlarında görev aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 20 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Mete Kalkavan, bu sezon ise siyah-beyazlıların 2 maçını yönetti. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi, Karagümrük'ü ise 4-1 mağlup etti.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu akşam zirve yarışında kayıp yaşamamak adına mutlak 3 puan için sahaya çıkacak, Gaziantep ise Beşiktaş2ı deplasmanda yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

SERGEN YALÇIN UYARDI: “REHAVETE KAPILMAYIN”

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Tek Direktörü Sergen Yalçın’dan öğrencilerine uyarı geldi. Zorlu karşılaşma öncesi talebelerini rehavete kapılmamaya çağıran tecrübeli teknik adam, “Liderliği almak artık bizim elimizde. Önümüzdeki 5 lig maçımızı İstanbul’da oynayacağız, fire vermezsek işimiz kolaylaşır. Kesinlikle rehavete kapılmamalıyız” dedi.

“İLK YARIDA KAYBETTİĞİMİZİ UNUTMAYIN”

İlk yarıdaki Gaziantep FK yenilgisini unutmamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik direktör, "Artık en kritik dönemeçteyiz. Bunlar artık kader haftaları, hata kabul etmeyen maçlar. Kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapmamız gereken maçlar. Gaziantep FK maçı da bunlardan birisi. İlk yarıdaki maçı nasıl kaybettiğimizi hatırlayın" ifadeleri ile öğrencilerini uyardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta "Nisan final ayı olur" ifadelerini kullanmıştı.