Sergio Ramos: “Real Madrid her zaman kalbimde olacak”
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sergio Ramos, “Bundan sonraki hayatım buradaki kadar güzel olmayacak.” dedi.
2005 yılında Sevilla’dan Real Madrid’e transfer olan ve 16 sezon eflatun beyazlı takımın formasını giyen Sergio Ramos, bugün düzenlenen basın toplantısında takıma veda etti.
Real Madrid’le 671 maça çıkan ve 101 gol kaydeden Ramos, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 5 lig şampiyonluğu ve 4 İspanya Süper Kupası kazandı.
“GERİ DÖNECEĞİM”
Basın toplantısında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sergio Ramos şunları söyledi, “Artık ayrılık zamanı geldi. Hayatımdaki en zor şeylerden biri Real Madrid’e veda etmek. Santiago Bernabeu’da veda etmek isterdim. Beni burada daha çok göreceksiniz çünkü geri döneceğim. Real Madrid’i her zaman kalbimde taşıyacağım.”
“EŞŞİZ BİR SAHNE KAPANIYOR”
Ramos şöyle devam etti, “En üst seviyede futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Hayatımda harika, eşsiz bir sahne kapanıyor ve yeni bir kapı açılıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Bu bir vedadan daha fazlası, geri döneceğim.”
#GraciasSergio pic.twitter.com/22yNa7b7Tb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2021
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