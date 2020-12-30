Serik sahasında galip: 2-1
Serik Belediyespor - Kırşehir Belediyerspor: 2-1
STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü, Muhammet Münir Dadı, Ferhat Çalar
SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Dk.81 Ergün Nazlı), Murat Gürbüzerol (Dk.88 Canberk Aydın), Sinan Kalaycı (Dk.88 Yusuf Çelik), Gökay Eser (Dk.81 Sinan Özkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.66 Mahsun Çapkan)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Bilal Gülden (Dk.76 Gökay İravul), Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk.76 Abdulkadir Akyıldız), Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak (Dk.59 Mehmet Alaettinoğlu), Volkan Altınsoy
GOLLER: Dk.12 Murat Gürbüzerol, Dk.30 Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor) - Dk. 28 Volkan Altınsoy (Kırşehir Belediyerspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+7 Atakan Cangöz
SARI KARTLAR: Emre Bekir, Erkan Şahin, Sefa Nartin (Serik Belediyespor) - Ahmet Karadayı, Sabri Fener, Oğuzhan Yazıcı(Kırşehir Belediyerspor)
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.
12'nci dakikada sağdan gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Gürbüzerol kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu: 1-0.
28'inci dakikada Kırşehir atağında topla buluşan Volkan Altınsoy topu ağlara gönderdi: 1-1.
31'inci dakikada gelişen atakta ceza sahası dışından Sinan Kalaycı'nın sert vuruşu ağlara gitti: 2-1.
58'inci dakikada Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Murat Gürbüzerol'a, kaleci tarafından yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.
60'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Murat Gürbüzerol'un vuruşunu kaleci kurtardı.
90+7'nci dakikada daha önce oyundan çıkan Atakan Cangöz, yedek kulübüsinde hakeme itirazda bulunduğu gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Maçta başka gol olmayınca maç 2-1 Serik Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.
En Çok Okunan Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- 'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
- Erdoğan Bayraktar ve AKP içindeki kazan...
- CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 200 liraya çıkardı
- Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
- Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
Video Haberler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
- Herkesin merak ettiği Berat Albayrak sorusu
- Tunç Soyer'in açıklaması dünya basınında ses getirdi
- Aylin Sözer'in öğrencilerinden duygusal paylaşım
- Market çalışanı gencin 'pirzola' isyanı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- 'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi
- Erdoğan Bayraktar ve AKP içindeki kazan...
- CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 200 liraya çıkardı
- Bu kez Nimet Abla kuyruğunda ortaya çıktılar
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
- Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Uğur Şahin: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat