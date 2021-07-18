Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Çankırı'da Fevzi Özbek (27), arkadaşlarıyla balık tutarken, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
Fevzi Özbek, Şabanözü ilçesindeki Karakaya Göleti'ne balık tutmak üzere 2 arkadaşı ile geldi. Bir süre sonra serinlemek isteyen Özbek, duya girdi. Özbek'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gölette ulaşılıp, sudan çıkarılan Özbek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Fevzi Özbek'in cesedi, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
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