Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde kayboldu

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AA
24 Ağustos 2021 Salı, 16:42
Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde kayboldu
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Aşağıdereköy mevkisinde, dün gece arkadaşlarıyla Sapanca Gölü'ne açılan ve serinlemek için suya giren Cihan Genç'i (33), arama çalışmaları sürdürülüyor.

Genç'i bulabilmek için Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekipleri ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması yapıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkisinde Cihan Genç (33), Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ile Vural T, tekneyle Sapanca Gölü'ne açılmış, kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Genç'in, bir süre gözden kaybolması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Teknedeki Vural T. ile Sümeyye Hüda Gümüş ve Hümeyra Gülname Yılmaz ise teknenin bulunduğu yerde sabitlenmesinin ardından AFAD ekipleri tarafından botla karaya çıkarılmıştı.


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