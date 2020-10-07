SES, belgeleriyle açıkladı: “Şubat ayında Covid-19’lu hastalar saklanmış”

07 Ekim 2020 Çarşamba, 17:19

SES, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin uluslararası dergide yayımlanan bir makalede, yer alan ifadelerine göre, ‘Türkiye’de Şubat ayında PCR testi ile kanıtlanmış Covıd-19 vakalarının Tarsus Medikal Park Hastanesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı. Covıd-19 tanılı 24 hasta üzerinde yapılan ilaç etkinliği araştırmasının sonuçlarının yayınlandığı makalede daha fazla hasta olmasına rağmen kimi kısıtlılıklar nedeniyle çalışmaya dahil edilmediği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TEPKİ

Makalenin yazarları arasında Şuayip Bildirici’nin olduğuna da dikkat çekilen SES açıklaması şöyle:

“Süreci en başından beri şeffaf yürütmeyen Sağlık Bakanlığı her gün gözümüze baka baka yalan söylüyor. Mart ayı ortasına kadar ülkede vaka olmadığı propagandası yapan bakanlık kendi ifadelerine göre ulusal çıkarlar için halk sağlığını riske atmıştır. Sağlık Bakan Yardımcısı ve diğer yazarlar da araştırmanın yayınlanmasına izin vermesine rağmen halktan bilgi saklanmasına göz yuman etik kurul üyeleri de Sağlık Bakanlığı da halka hesap vermek zorundadır”