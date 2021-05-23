Sesimizi neden kimse duymuyor?

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Yenişehir ilçesinin Kirazlıyayla köyü arazisinde, Lübnanlı maden şirketi Meyra Madencilik’in Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi kapsamında köyün içinden geçirdiği yüksek gerilim hattına karşı köylülerin direnişi sonuçsuz kaldı. Köylüler tarafından Uludağ Elektrik AŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne açılan davaların sonucu görülmeden 17 günlük tam kapanma sürecinde hat geçirme işlemi tamamlandı. Hayatlarının tehlikeye atıldığını söyleyen köylüler, “Sesimizi kimse duymadı. Tüm ülkeyi kapatanlar bir maden şirketini durduramadı” dedi.

Yöre halkının avukatı Onur Cingil, “Bu iş oldubittiye getirilmeye çalışılıyor. 35 bin voltu yerin dibinden geçirmek akla ziyan bir durum. Yanda boş alanlar varken köyün ortasından geçirmek bir gözdağıdır. Bu köye zarar verenlerden mahkemelerde hesabını soracağız” diye konuştu.