Sessizlik aslana hiç yaramıyor!

20 Ekim 2020 Salı, 10:23

Süper Lig’de toplam 14 defa seyircisiz maça çıkan sarı-kırmızılılar geçen sezon Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü’ne mağlup olurken, bu sene de Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenildi. Galatasaray, 14 maçlık dönemde Beşiktaş, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da 2 puan kaybetti. Cimbom 14 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Kaybedilen puan ise 28.