Sessizlik aslana hiç yaramıyor!

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde seyircisiz oynanmaya başlayan maçlar Galatasaray'a hiç yaramadı. İlk olarak geçtiğimiz sezonun 26. haftasında Beşiktaş'a karşı seyircisiz oynamaya başlayan Cimbom o günden beri ligde çıktığı maçlarda yalnızca 3 galibiyet alabildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 10:23
Sessizlik aslana hiç yaramıyor!
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Süper Lig’de toplam 14 defa seyircisiz maça çıkan sarı-kırmızılılar geçen sezon Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü’ne mağlup olurken, bu sene de Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenildi. Galatasaray, 14 maçlık dönemde Beşiktaş, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da 2 puan kaybetti. Cimbom 14 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Kaybedilen puan ise 28.


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