Sevenleri büyük yazar Orhan Kemal'i anıyor

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Orhan Kemal’i sevenler olarak bir araya gelen yurttaşlar hem yazarı anacak hem de Cibali durağının isminin “Orhan Kemal durağı” olması taleplerini dile getirecek. Ataşehir Belediyesi de Orhan Kemal’i ölümünün 51. yılında bir söyleşi ile anıyor. Kadir İncesu’nun moderatörlüğünde Orhan Kemal Müzesi kurucusu Işık Öğütçü ile yapılan söyleşi Ataşehir Kültür YouTube kanalında bugün saat 17.00’den itibaren izlenebilir. Öğütçü, “Orhan Kemal’in Yazın Dünyası” adlı söyleşide Orhan Kemal’in dergi ile gazete sayfalarında kalan öykü, roman, senaryo, günlük ve şiirlerinin kitaplaşma sürecini, romanlarında dikkat çeken “usta”ları, babasının Bursa Cezaevi’nde 3.5 yıl birlikte kaldığı ustası Nâzım Hikmet’i anlattı.

TYS’DEN ÜÇ ETKİNLİK

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) da “Haziranda Ölmek Zor” başlığıyla üç gün üst üste ölüm yıldönümü olan yazarları anacak. “Emekçilerin Yazarı Orhan Kemal” başlıklı çevrimiçi etkinliği bugün saat 20.00’de yapılacak. Konuşmacı: Tahir Şilkan. Adnan Özyalçıner’in konuşmacı olacağı “TYS ve Nâzım Hikmet” etkinliği ise yarın saat 20.00’de olacak. “30. Ölüm Yıldönümünde Ahmed Arif” etkinliği ise 4 Haziran saat 20.00’de dinleyicilerini bekliyor. Etkinliğin bağlantı adresleri için TYS’nin web sitesi ziyaret edilebilir.