Sevgiliye teşekkür etmenin en iyi yolu bulundu

27 Ekim 2020 Salı, 16:04

Buna göre sevdiklerinizin ihtiyaçlarınıza ne kadar duyarlı olduğunu anlatmak, yani "Beni bugün ofise bırakmasaydın toplantıya zamanında giremezdim" gibi bir cümleler sarf etmek, minnettarlığınızı ifade etmenin en iyi yolu.

Öte yandan sevdiğiniz kişinin yaptığı iyiliğin nelere mal olduğunu vurgulamanın, örneğin “Beni trafiğin yoğun olduğu saatlerde ofisime bırakman senin için zor oldu” gibi ifadeler pek de olumlu sonuç vermiyor.

Sage Journals’ta yayımlanan araştırmanın yazarları konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bulgular, romantik ilişkilerin doğası gereği müşterek olduğu ve ilişkideki fayda alışverişinin, partnerlerin birbirinin ihtiyaçlarına cevap vermesine dayandığı fikriyle tutarlı. Yani iyiliği yapan kişiler, söz konusu yardımın partnerlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını öğrenmekten memnun oluyor. Çünkü bu yardımı, eşlerinin refahını düşündükleri için yapıyorlar."

MİNNETTARLIK DUYGUSU ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Önceki çalışmalar da minnettarlık duygusunun insan toplumunda önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Hatta bu duygunun, ilişkinin gelişimi açısından diğer birçok olumlu duygudan daha önemli olduğu düşünülüyor.

Öte yandan minnettarlık belirten tüm ifadeler yapıcı olmuyor. Bazı büyük jestler, bireylerin kendisini borçlu veya suçlu hissetmesine neden olabiliyor.

Buradan hareketle, ortalama 4,5 yıldır birlikte olan 111 kişinin katıldığı yeni araştırmada iki farklı minnettarlık ifadesi karşılaştırıldı.

İfadelerden birinde, partnerlerin birbirinin ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduğu, diğerinde ise yapılan fedakarlığın maliyeti vurgulandı.

Katılımcıların anket sorularını cevapladığı ve değerlendirmelerde bulunduğu çalışmanın sonucunda ilk seçeneğin ilişkiyi daha olumlu etkilediği saptandı.

Araştırmanın yazarları konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bulgularımız, fedakarlığın maliyetinin kabul edilmesinin değersiz olduğunu öne sürmüyor. Ancak diğer seçenek, minnettarlığı göstermek için daha iyi bir alternatif olabilir."