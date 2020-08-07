Sevilla Roma'yı yaktı!

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:44

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Roma ile karşılaşan Sevilla, rakibini 2-0 mağlup etti ve çeyrek final biletini kaptı. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder maçta süre almadı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda tek maç usulüyle oynanan maçta Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi.

Pandemi nedeniyle tek maç olarak tarafsız sahada oynanan mücadelenin 21. dakikasında Sergio Reguilon’un golüyle 1-0 öne geçen Sevilla, 44. dakikada Youssef En-Nesyri ile durumu 2-0’a getirdi.

İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmayınca Sevilla bu galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Roma’da Gianluca Mancini 90+6’da kırmızı kart görürken maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder süre almadı.