Şevket Çoruh'tan Bakan Karaismailoğlu'nun 'Kanal İstanbul' açıklamasına tepki: Rantın salyası bitmez

08 Haziran 2021 Salı, 16:23

Oyuncu Şevket Çoruh, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun deniz salyası ile ilgili açıklamalarına, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Çoruh, deniz salyasının çözümünü Kanal İstanbul projesinde gören Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Rantın salyası bitmez" ifadesini kullandı.

Çoruh'un paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

NE OLMUŞTU?

Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj (Deniz salyası) ve Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalar yapmış, Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürmüştü.

Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."