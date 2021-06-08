Şevket Çoruh'tan Bakan Karaismailoğlu'nun 'Kanal İstanbul' açıklamasına tepki: Rantın salyası bitmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun deniz salyası ile ilgili açıklamalarına, oyuncu Şevket Çoruh sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Oyuncu Şevket Çoruh, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun deniz salyası ile ilgili açıklamalarına, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.
Çoruh, deniz salyasının çözümünü Kanal İstanbul projesinde gören Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Rantın salyası bitmez" ifadesini kullandı.
Çoruh'un paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
NE OLMUŞTU?
Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj (Deniz salyası) ve Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalar yapmış, Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürmüştü.
Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı
- LGS sorularında yayınevi skandalı! İşte ayrıntılar...
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Pahalı hediyelerin belgeleri varmış
- 'Türkiye'deki uyuşturucu baronu kilit isimlerden biri'