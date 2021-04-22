Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'tan 'Thodex' paylaşımı: "Beyin göçünü durdurun"

22 Nisan 2021 Perşembe, 14:24

Kripto para borsası Thodex'te yaşanan gelişmeler gündemde. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ise ulaşımı kesildi.

Son olarak, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı.



ŞEVKET ÇORUH'TAN PAYLAŞIM

Sosyal medyanın gündemine oturan Thodex vurgunu ile ilgili oyuncu Şevket Çoruh'tan da bir paylaşım geldi. Çoruh, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bir fotoğrafını paylaşarak "Beyin göçünü durdurun" dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Çoruh'un paylaşımı şu şekilde: