Oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut komiser' karakterine hayat veren Şevket Çoruh, corona virüsüne yakalandı. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" dedi.
‘Arka Sokaklar’ dizisinden bir koronavirüs haberi daha geldi. Son olarak Covid-19'a yakalanan Merve Oflaz’ın ardından Şevket Çoruh da testi sonucunun pozitif çıktığı açıkladı.
Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirtti. Çoruh, 'Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun.' paylaşımıyla duyurdu.
Çoruh'un paylaşımı şu şekilde:
Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun.
— Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) April 15, 2021
8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden biri olan 'Dümbüllü Kavuğu'nu, sağlık sorunları nedeniyle Şevket Çoruh'a devretmişti
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