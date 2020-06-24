Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne'ye yıldırım düştü

İstanbul’daki şiddetli yağmur sırasında oyuncu Şevket Çoruh'a ait Kadıköy’deki Baba Sahne’nin çatısına yıldırım düştü. Binada hasar oluştu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 11:00
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İstanbul’daki sağanak yağmur sırasında Kadıköy Sakızgülü Sokak'ta bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Şevket Çoruh'un tiyatrosu olan Baba Sahne’nin de bulunduğu binanın çatısının köşesine isabet eden yıldırım binada hasara yol açtı.

Sokağın boş olmasından dolayı binadan kopan parçaların kimseye isabet etmedi.

Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çevrenizde varsa rahat olun. Tiyatrolar yalnızca kültür sanat için değil, halkın güvenliği için de vardır. Yıdırım şimşek fark etmez Baba Sahne affetmez... #tiyatromuzyaşasın"


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