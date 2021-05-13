Seyahat yasaklı Avustralyalılar, pasifik üzerinde tur atacaklar
Avustralyalı hava yolu, koronavirüs salgını sebebiyle uçakla seyahat edemeyen Avustralyalılara, “Hiçbir yere gitmeyen uçuş” imkanı sağladı. Biletlerin rekor sürede tükendiği uçuşta, yolcular, Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacak.
Qantas Havayolu, gece yapılacak uçuşta yolcuların Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacağını ve ‘Süper Ay Tutulması’ gökyüzü olayının yakından görüleceğini belirtti. Havayolu yetkilileri, biletlerin 2,5 dakikada tükendiğini ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu vurguladı. Süper ay uçuşu olarak adlandırılan uçuş için biletler, 386 ile bin 499 ABD Doları arasında satışa sunuldu.
SOSYAL MESAFE KISITLAMALARI OLACAK
Süper ay uçuşu, 3 saat sürecek ve ay Tutulması için bulutların üzerinde gezinmeden önce Sydney’den ayrılıp daha sonra kalktığı yere geri dönecek. Yolcular maske takacak ve uçakta sosyal mesafe kısıtlamaları olacak.
3 HAVA YOLU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Qantas, iklim krizinin çevreye daha fazla saygı uyandırması gereken bir zamanda gereksiz yere yakıt yaktığı için bazıları tarafından eleştirildi. Diğer yandan uçak seyahatini özleyen yolcular için hiçbir yere gitmeyen uçuşlar, 3 hava yolu tarafından daha gerçekleştiriliyor.
SÜPER AY NEDİR?
Hava yolu şirketi basın açıklamasında, "Pasifik Okyanusu üzerindeki en uygun uçuş yolunu" tasarlamak için astronom Dr. Vanessa Moss ile birlikte çalıştığını söyledi. Dr. Moss, NASA'nın ‘süper ay’ olarak adlandırdığı 26 Mayıs Ay Tutulması olayıyla ilgili bilgilerle yolcuları eğlendirmek için uçuşta bulunacak. NASA, 26 Mayıs’taki süper ayın, Dünya'ya en yakın yörünge konumuna yakın olmasından kaynaklandığını ve bu durumun onu insan gözüne daha büyük ve daha parlak hale getirdiğini belirtti. 2021'deki tek olan tam ay tutulması Avustralya, Yeni Zelanda, bazı Pasifik bölgeleri ve ABD'nin batı kıyılarından gözlemlenecek.
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