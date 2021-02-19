Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine itiraz

19 Şubat 2021 Cuma, 10:49

Yoğun bakımda tutulduğu hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı öğrenilmişti.

Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’daki eviyle bankadaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.

Dursunoğlu’nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı. Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.

NTV'nin aktardığına göre, ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Seyfi Bey’in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir. 10 yasal mirasçıdan 5’i, vefat sonrası vasiyeti onayladı. 3 mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu. Noterde yapılan vasiyetin tanıklarının yaşlı olduğunu, orada bulunanlardan birinin de dernekte çalıştığını iddia ettiler. Fakat bunlar somut bir iptal sebebi değil. Davaya mart ayında başlanacak."

Seyfi Dursunoğlu’nun mirasının henüz derneğe geçmediğini de belirten Durna, şöyle konuştu:

"Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10’da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey’in ‘Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin’ şeklinde açıklamaları var. Sanırım onlar ‘Bu dava uzun sürer, biz de ÇYDD ile masaya oturur bir şeyler alırız’ diye düşünüyor. Ama ellerinde somut bir iptal nedeni yok. Zaten biz de dernek olarak öyle bir şey yaparsak, Seyfi Dursunoğlu’na ihanet emiş oluruz. Bu süreç belki hukuki olarak 4-5 yıl devam eder ama yeğenlerinin bir hak durumu olamaz."