Seyircili maçta top Cumhurbaşkanında

02 Ekim 2020 Cuma, 12:34

Katarlı yayıncı beIN Sports'tan istediği ödemeyi alamayan kulüpler, loca ve yüzde 30 kapasiteyle maç taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiler.

Gaziantep'teki Teknofest sırasında Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Cumhurbaşkanı ile görüşen Kulüpler Birliği temsilcileri,"TV yayınlarından gelir gelmiyor, döviz artışı teminat mektubu ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı da zayıflattı, umudumuz seyircide, locaya izin çıkıyor, statların yüzde 30'u kapasitesi seyirciye izin çıksın" talebinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, "Konu Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun kararına bağlı. Dünyadaki emsallerine bakın" dediği öğrenildi. Kulüpler İngiltere,Almanya ve Fransa'da yüzde 30 seyirciye izin verildiğini de Cumhurbaşkanı ve Spor Bakanı'na ilettiler. Kulüpler böylelikle bilet ve loca satışından gelecek sıcak para ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

KULÜP BAŞI 10 MİLYON TL!

Yayıncı kuruluş beIN Sports, gelen yoğun tepkiler üzerine ödemesi gereken naklen yayın ücretinin 385 milyon TL'lik bölümünü TFF'ye yolladı. Ancak bu paranın 21 takıma bölündüğünde Anadolu takımları için 10 milyon, 4 büyükler ve Başakşehir için 15-20 milyon civarında tahakkuk ettiği öğrenildi.

KRİZ KAPIDA

Kulüpleri beklenen en büyük tehlike ise sıcak para akışının durması ile 10. aydan itibaren futbolcu maaş ve ödemelerinin riske girecek olması. Bir çok kulübün, transferde, "TFF'nin maç başı ödenen galibiyet primine" güvenerek yeni isimlere imza attırdığı, federasyonun da yayıncı kuruluş ve diğer gelirlerinin aksaması hainde bu paraları geciktireceği korkusu, "kriz kapıda" şeklinde yorumlandı. Özellikle yabancı oyuncular, maaşları geciktiğinde konuyu UEFA ve FIFA'ya intikal ettirip, hem parasını tahsil etme, hem de bonservisini bedelsiz olarak alma hakkına sahip.