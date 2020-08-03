Şeyma Subaşı’dan Daria Kyryliuk paylaşımı: "Korkunçsunuz"
Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk’un Çeşme’de uğradığı saldırıya yakın arkadaşı Şeyma Subaşı’dan tepki geldi.
Ukraynalı model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre dün Çeşme Dalyan’da bulunan Momo Beach adlı turistik mekânın güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Kyryliuk’un darp sonrası fotoğraflarını paylaşmasının ardından magazin figürü Şeyma Subaşı da arkadaşı Daria’ya uygulandığı iddia edilen şiddet için Instagram hesabından “Korkunçsunuz” notuyla bir hikâye paylaştı.
Subaşı hikâyesinde, "Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz" ifadelerini kullandı.
İşte Subaşı’nın paylaştığı o Instagram hikayesi:
DARiA KYRYLIUK KİMDİR?
8 Temmuz 1997 yılında Ukrayna’da dünyaya gelen Daria, ilk reklam çekimini henüz 12 yaşındayken gerçekleştirdi. Amerika’da yaşamaya başladığında ise profesyonel modellik kariyerine imza attı. Modelliğe 18 yaşında başlamasına rağmen 4 yılda birçok yerde podyuma çıktı ve tanınırlık elde etti.
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