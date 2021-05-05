Sezen Aksu'dan iktidara İşkencidere tepkisi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:58

Sezen Aksu, Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde faaliyetine izin verilen taşocağına karşı, yöre halkının doğa talanı yapıldığı için verdiği hukuki direnişe ve bölge nöbetine ilişkin destek açıklamasında bulundu. Aksu, “Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil” dedi.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize’de İşkencidere Vadisi’nde taş ocağı açma girişimine karşı İkizdere halkının direnişi devam ederken, bölge halkına art arda destek açıklamaları geliyor.

Son olarak sanatçı Sezen Aksu da bir açıklama yaparak, bölgedeki doğa katliamına tepki gösterdi. Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi... Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil...Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir” İfadelerini kullandı.

TARKAN DA DİRENİŞE DESTEK OLMUŞTU

İkizdere'deki direnişe sanatçı Tarkan'dan da destek gelmişti. Tarkan Twitter'de Rize'de çektirdiği iki kare fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaşmıştı

“Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım. Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bi durun artık! Yeter!"