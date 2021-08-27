Sezyum-137 elementini satmak isteyen 3 kişi yakalandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 17:24

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sezyum-137 kimyasal elementini satmak için alıcı arayan 3 kişi hakkında ihbar alan jandarma, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler A.D., Ö.Y. ve N.M.'yi satmaya çalıştıkları elementle birlikte yakaladı. Cam tüp içerisinde 20 gram Sezyum elementi, AFAD tarafından radyasyon ölçümü yapıldıktan sonra gerekli analizlerin yapılması için Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SEZYUM-37 ELEMENTİ

Sezyum 137 isimli madde ölümcül etkisiyle bilinen kimyasal bir element olarak nükleer sanayide kullanılıyor. Sadece 10 miligramlık bir maddesi bir binayı yerle bir etmeye yetecek Sezyum 137, ten temasında ise ölümcül oluyor. Çıplak elle dokunulması halinde saniyeler içerisinde ölüme neden olabilen Sezyum, yan etkileri nedeniyle sıkı denetim altında tutuluyor.