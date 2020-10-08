"SGK, emekli maaşı ve sağlık harcamalarını karşılayamayacak duruma gelebilir"

08 Ekim 2020 Perşembe, 15:44

SGK’nın verilerine göre kurumun bütçesindeki açık koronavirüs pandemisinin de etkisiyle giderek derinleşiyor. 2019 yılı toplamında 39.9 milyar lira olan açık, 2020 yılında tarihi rekor kırarak, 7 ayda 50 milyar 39 milyon 280 bin liraya ulaştı. SGK’nın işveren, işçi ve devlet katkısında aldığı paylardan oluşan prim ödemelerinin emekli aylıkları ve sağlık harcamalarını karşılamadaki makas da açıldı. 2019 yılında yüzde 71.8 olan oran 2020’nin ilk 7 ayında yüzde 62.7’e indi.

BAKAN ALBAYRAK'A YANIT

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, SGK’nın verilerini yazdıkları ortak makale ile değerlendirdi. Makalede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “İstihdamın nicelik ve niteliğini artıracak politika ve tedbirler uygulanmaya devam edeceğiz, salgın sonrası küresel tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaları fırsata dönüştürerek ülkemizi üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getireceğiz” sözlerine de atıfta bulunuldu. Makalede SGK verilerinin Bakan Albayrak’ın sözlerinin tam tersini gösterdiğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni tip koronavirüs salgınının getirdiği tüm güçlüklere ve sıkıntılara rağmen önemli ilerlemeler sağladıklarını ve böylece istihdamın artırıldığını, ülkemizin üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getirildiğini iddia etmektedir. Buzdolabı kullanan vatandaş sayısı artmakta, işsizlik azalmakta, zenginlik yaygınlaşmakta ve herkes mutlu ve rahat yaşamaktadır.”

“Oysa gerçek şudur: Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlik giderek artmaktadır. Rakamlarla sabit olduğu üzere kriz ve dövizdeki artışın sonucu olarak yüzlerce işyeri, fabrika kapanmış ve binlerce işçi işten çıkarılmıştır. Bu şekilde prim ödeyemeyenlerin sayısının giderek artması ve prim alacaklarının tahsil edilememesi ile de SGK gelir gider dengesi olumsuz etkilenmektedir. ‘Açık’ artmakta ve prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranları düşmektedir.”

"KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR"

“Yukardaki tablolar şuna işaret etmektedir: Önümüzdeki günlerde sosyal sigorta sisteminin yeniden düzenlenmesi ile emekli aylık ve ödeneklerinin, kıdem tazminatının yeniden yapılandırılması gündeme gelecektir. Başta kamu olmak üzere birçok sağlık işletmesinin borçlarını ödeyememesi ve iflas etmesi, sunulan sağlık hizmetleri kapsamı yani teminat paketinin daraltılması ve hizmete erişimde kısıtlamaların söz konusu olması kuvvetle muhtemeldir.”