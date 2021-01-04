SGK'dan Covid-19'un meslek hastalığı sayılması talebi
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun geçen günlerde Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Hizmetleri’nde ambulans şoförü olan Hasan Aslan’ın Covid-19 nedeniyle ölümünü meslek hastalığı saymasının ardından gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çevrildi.
Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararını anımsatarak SGK’ye “İşi yokuşa sürmeyin, topu taca atmayın” çağrısında bulundu.
Covid -19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren, hastanede şoför olarak görev yapan çalışanın yakınlarının itirazı sonucu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun bir karar verdiğini anımsatan Demir ve Kılıç “Kurul, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olduğuna, bunun sonucunda meydana gelmiş olan vefatın da meslek hastalığına bağlı vefat olduğuna ve Covid19’un D-4 mesleki bulaşıcı hastalıkları bölümüne eklenmesinin uygun olacağına karar vermiştir” değerlendirmesini yaptı.
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun önemli bir karara imza attığını vurgulayan hekimler, şu görüşü dile getirdi: “Meslek hastalığına ilişkin yetki ve karar SGK’ye aittir. Dolayısıyla, SGK’nin iradesini sağlık çalışanları lehine göstermesi önemlidir. Tek tek itirazlarla yetim kalan çocukların ve ailelerin aylarca mağdur edilmesine izin verilmemelidir.”
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