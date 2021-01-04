SGK'dan Covid-19'un meslek hastalığı sayılması talebi

04 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararını anımsatarak SGK’ye “İşi yokuşa sürmeyin, topu taca atmayın” çağrısında bulundu.

Covid -19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren, hastanede şoför olarak görev yapan çalışanın yakınlarının itirazı sonucu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun bir karar verdiğini anımsatan Demir ve Kılıç “Kurul, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olduğuna, bunun sonucunda meydana gelmiş olan vefatın da meslek hastalığına bağlı vefat olduğuna ve Covid19’un D-4 mesleki bulaşıcı hastalıkları bölümüne eklenmesinin uygun olacağına karar vermiştir” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun önemli bir karara imza attığını vurgulayan hekimler, şu görüşü dile getirdi: “Meslek hastalığına ilişkin yetki ve karar SGK’ye aittir. Dolayısıyla, SGK’nin iradesini sağlık çalışanları lehine göstermesi önemlidir. Tek tek itirazlarla yetim kalan çocukların ve ailelerin aylarca mağdur edilmesine izin verilmemelidir.”