SGK’ye ağır iş yükü

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca imzasıyla personele gönderilen yazıda, valilik oluruyla “sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde de çalışmaya devam edileceği” belirtildi. Düzenlemeye tepki gösteren Büro-İş Genel Başkanı Hamzaçebi, “Köle gibi çalıştırılıp sömürülen kamu çalışanları kaderine terk edilerek her gün artan oranda pandemiden ölmeye devam ediyor” dedi. Hamzaçebi, “Çözüm, acilen personel alımı yapılması, uzaktan ve esnek çalışmaya geçilmesi, yapılandırma düzenlemesinin Cumhurbaşkanı’nca uzatılmasıdır” önerisinde bulundu.