SGK’ye ağır iş yükü

SGK Bursa İl Müdürlüğü, personelin, sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde de çalışacağını, mesai saatlerinin de 08.30-17.30 olarak değiştirildiğini bildirdi.

Sefa Uyar
06 Aralık 2020 Pazar, 02:00
SGK’ye ağır iş yükü
Abone Ol google-news

Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca imzasıyla personele gönderilen yazıda, valilik oluruyla “sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde de çalışmaya devam edileceği” belirtildi. Düzenlemeye tepki gösteren Büro-İş Genel Başkanı Hamzaçebi, “Köle gibi çalıştırılıp sömürülen kamu çalışanları kaderine terk edilerek her gün artan oranda pandemiden ölmeye devam ediyor” dedi. Hamzaçebi, “Çözüm, acilen personel alımı yapılması, uzaktan ve esnek çalışmaya geçilmesi, yapılandırma düzenlemesinin Cumhurbaşkanı’nca uzatılmasıdır” önerisinde bulundu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler