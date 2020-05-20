Shakespeare’in Globe Tiyatrosu iflasın eşiğinde

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:35

İngiliz tiyatrosunun en ünlü simgelerinden, yaşadığı yıllarda Shakespeare’in oyunlarını sahnelediği, seyirci karşısına çıktığı ünlü Globe Tiyatrosu’nun bir replikası olan mekan koronavirüs salgını yüzünden 20 Mart’tan bu yana kapalı.

1997’de açıldığından bu yana Sir Ian McKellen, Dame Judi Dench, Christopher Plummer, Jude Law, Ralph Fiennes gibi ünlü isimlerin sahne aldığı Globe ilk kez bu kadar büyük bir kriz yaşıyor ve kapanması an meselesi.

Kapalı kaldığı sürede ekonomik bir krize giren tiyatro acilen 5 milyon pound bulunmadığı takdğürde kapılarını ebediyete dek kapatabilir. İngiltere Sanat Konseyi tarafından verilen yardım paketinden yararlanamayan mekân iflasın eşiğine gelmiş durumda.



Konseyin her yıl dağıttığı 90 milyon poundluk yardım paketi Globe için geçerli olmadığından şu sıralar verilen acil yardımdan da yararlanamıyor. İngiliz parlamentosundaki muhafazakar üyelerden Julian Knight, Kültür Bakanı Oliver Dowden’a yazdığı bir mektupta tiyatronun kapanmasının bir trajedi olacağını belirtti.



Knight mektubunda “Shakespeare’in Globe Tiyatrosu dünyaca tanınan bir kurumdur ve sadece bizim ulusal kimliğimizin bir parçası değil, aynı zamanda sanatın ekonomimize yaptığı katkının önemli bir örneğidir” dedi.



Globe Tiyatrosu gelirinin %95’ini bilet satışları, rehberli turlar, atölye çalışmaları ve hediyelik eşya satışlarından elde ediyor. Bu da tiyatronun kapalı olduğu dönemde neredeyse tüm gelirlerini kaybetmesi anlamına geliyor.





