She Past Away’den çevrimiçi konser

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:30

Sinematik, karanlık ve karakteristik bir sound yakalayan Volkan Caner ve Doruk Öztürkcan’dan oluşan grup ilhamını Dario Argento filmleri, doom-death metal ve Türkçe minimalist şiirden alıyor.

Anksiyeteyi nihilistik çerçeveden inceleyen ve kişisel bir sound’a sahip olan She Past Away, post-punk dönemi etkisindeki gitar ve dark-wave performansları ile hayranlarına sürükleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

?22 Ocak Cuma akşamı, saat 21.00’de online.zorlupsm.com’a özel yayımlanacak ve 1 Şubat 23:59’a kadar yayında kalacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden satın alınabilir.