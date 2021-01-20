She Past Away’den çevrimiçi konser
2009 yılında kurulan ve 80’lerin dark-wave post-punk sound’una övgü niteliği taşıyan She Past Away, 22 Ocak akşamı Zorlu PSM Online’a özel çevrimiçi konser verecek.
Sinematik, karanlık ve karakteristik bir sound yakalayan Volkan Caner ve Doruk Öztürkcan’dan oluşan grup ilhamını Dario Argento filmleri, doom-death metal ve Türkçe minimalist şiirden alıyor.
Anksiyeteyi nihilistik çerçeveden inceleyen ve kişisel bir sound’a sahip olan She Past Away, post-punk dönemi etkisindeki gitar ve dark-wave performansları ile hayranlarına sürükleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
?22 Ocak Cuma akşamı, saat 21.00’de online.zorlupsm.com’a özel yayımlanacak ve 1 Şubat 23:59’a kadar yayında kalacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden satın alınabilir.
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