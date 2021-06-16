Sherlock Holmes filmine de konu olan ‘’deli bal’’ için üretim dönemi başladı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 15:11

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Erdem, Kastamonu'nun zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi. Dünya genelinde 13 bin civarında nektarlı bitki türü bulunduğuna işaret eden Erdem, ‘’Bunun 9-10 bini ülkemizde de var ama 40-50 bitki türü sadece Türkiye'de mevcut. Bunlardan biri Latince adıyla 'Rhododendron' ama halk arasında orman gülü denir. Kendine has renkleri vardır. Kastamonu, Artvin, Ordu, Düzce, Zonguldak, Bartın gibi sahil kenarlarında yetişmektedir’’ dedi.

Orman gülünün çok kısa süre çiçekli kaldığını vurgulayan Erdem, ‘’Kestane ağaçlarının çiçek açmasıyla orman gülü balı üretimi biter. Saf orman gülü balı almak istiyorsak, kestane ağaçları çiçek açtıktan sonra balı kovanlardan almak gerekiyor. Almazsak kestane balıyla orman gülü balı karışır’’ ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin, İnebolu, Abana, Bozkurt, Doğanyurt, Cide, Küre ilçelerinin yanı sıra Azdavay ve Şenpazar ilçelerinin bir bölümünde deli bal üretildiğini anlatan Erdem, ‘’Kastamonu genelinde saf deli bal, 5-6 ton civarında üretilmekte. Kestane balıyla karışık olarak düşündüğümüzde 15-20 tonu bulmakta’’ diye konuştu.

’'1-2 SENE ÖNCEDEN İNSANLAR SIRAYA GİRİYOR’'

İnebolu ilçesinin Uluköy Köyü’nde deli bal üretimi yapan Zülkif Özcan’da bu balı sadece Kafkas arısının yaptığını söyledi.

Doğu Karadeniz'de aynı bala ‘’komar balı’’ denildiğini belirten Özcan, ‘’Havalar müsait giderse verim iyi olur, gitmezse kötü. Zamanı kısıtlı olduğu için çok az üretiliyor. Yoğun talep var. 1-2 sene önceden insanlar sıraya giriyor. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle bal bir anda tükendi. Bu hastalık bal satışlarını da artırdı. Kovanlardaki bal bile satıldı’’ şeklinde konuştu.

‘’SHERLOCK HOLMES’’ FİLMİNDE YER ALMIŞTI

Deli bal, 2009 yılında çekilen Sherlock Holmes filminde de yer almıştı. Filmde idam edilen Lord Blackwood'un daha sonra canlanması üzerine Sherlock Holmes ve yardımcısı Doktor Watson, olayın gizemini araştırmıştı.

Yaptığı araştırmanın sonucunda Sherlock Holmes, idam edilmeden önce Blackwood'un deli bal yemesinin ardından nabzı bir süreliğine durunca öldü sanıldığını belirlemişti. Sherlock Holmes, olayın sırrını, ‘’Deli bal, Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yetişir, uyutur ve nabzı düşürür’’ sözleriyle açıklamıştı.