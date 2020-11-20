Sherlock Holmes’un maceraları
Sir Arthur Conan Doyle’un kalemiyle şekillenen, dünyaca ünlü dedektif kahramanı Sherlock Holmes’un maceralarını içeren 5 kitaplık seri, The Çocuk Yayınları ile yepyeni bir tasarımla okurlarla buluştu. Başarılı illüstratör Arianna Belluci imzası taşıyan özel kapak görselleri ve siyah beyaz çizimlerle yayımlanan seri, koleksiyon meraklılarına özel tasarımıyla sadece çocukları değil, macera tutkunu yetişkinleri de okur kitlesine katıyor.
Sherlock Holmes ve Dr. Watson’ın maceraları, 5 kitaptan oluşan dünyaca ünlü seri, “Kızıl Dosya” kitabıyla başlıyor. Sherlock Holmes ve Dr. Watson’ın kendilerini onlarca yıldır süren bir ihanetin ve Hindistan’dan Londra’ya uzanan bir cinayet sarmalının içinde buldukları “Dörtlerin İmzası” kitabıyla sürükleyici bir hale dönüşüyor.
Serinin 3’üncü kitabı “Mavi Yakut”ta bir kazın peşinden giden Holmes ve Watson’ın akıl almaz bir maceraya dahil oluyor. “Benekli Kordon” kitabında cinayet; serinin son kitabı “Kızıl Saçlılar Kulübü”nde ise basit bir soruşturmayla başlayan, giderek derinleşen olaylar zincirinde şaşırtıcı bir gerçek bekliyor okurları.
SIR ARTHUR CONAN DOYLE: Sherlock Holmes’u tüm dünyaya tanıtan Sir Arthur Conan Doyle, 22 Mayıs 1859 yılında İskoçya’nın Edinburgh kentinde doğdu. Tıp eğitimi alan Arthur Conan Doyle, Batı Afrika sahillerinde gemi hekimliği yaptı. 1882 yılında kendi kliniğini açan Doyle, 1885 yılında doktor unvanını aldı.
Doktorluk mesleğinin yanı sıra hikâyeler de yazan Doyle, ilk kısa romanı olan Kızıl Elma ile Sherlock Holmes’un maceralarını yazmaya başladı.
Sherlock Holmes’un parlak zekâsı, olağanüstü gözlem yeteneği, hazır cevaplılığı, onun tüm dünya ülkeleri tarafından sevilmesine ve hikâyelerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasına neden oldu ve Arthur Conan Doyle’yi dünyaca ünlü bir yazar haline getirdi.
Arthur Conan Doyle, 7 Temmuz 1930 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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